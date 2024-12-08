‘35 yıldır arkadaşız birbirimize hep sahip çıktık’

İşadamı Burak Öymen ile evlendikten sonra Bodrum Kaplankaya'ya yerleşen Tereza Maxova, uzun yıllar önce kurduğu yardım derneğinin gecesini Prag'ta yaptı. Etkinliğe Çek modelin yakın arkadaşı Eva Herzigova da katıldı. Herzigova, Maxova ile dostluğu hakkında şunları söyledi: "Hep birlikte modellik dünyasına doğru yola çıktık. Başlangıçlarımız bizi birbirimize çok bağladı. O kadar maceralıydı ki, biz ilklerden biriydik. Prag'da da birlikte yaşıyorduk, yurt dışında tek başımızayken birbirimize sahiptik. Yeri doldurulamaz deneyimler paylaştık.Anne olmamız da dostluğumuzu güçlendirdi." Ünlü manken sözlerine şöyle devam etti: "Birbirimizi otuz beş yıldır tanıyoruz ve onunla gurur duyuyorum." Eva Herzigova, Tereza Maxova ile hiç kopmadıklarını ve her yıl birbirlerinin yaşadıkları yerlere gidip ziyaret ettiklerini de söyledi. Maxova ise "Terk edilmiş çocuklar için Hayal Et etkinliğinde bir araya gelmek inanılmazdı. Kim modayı iyi bir amaç için kullanacağımızı hayal edebilirdi ki" dedi. Etkinliğe 1994'te ilk kez defilesine çıktıkları İtalyan moda devi Roberto Cavalli'nin eski eşi Eva Cavalli de katıldı.