4 aylık hamile

2017'de Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturan 2011 Miss Turkey ikincisi oyuncu Gizem Karaca, evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşmişti. Bu sezon teklif edilen projeleri kabul etmeyen Karaca, sosyal medyada hamile olduğunu duyurdu: "Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman.

Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umurumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep." Karaca, hamileliğinin 15'inci haftasında olduğunu açıkladı.