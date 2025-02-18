4. bölümden nefes kesen yeni tanıtım: ‘Serdar katil mi?’

EZGİMola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan 'Başka Bir Gün'ün perşembe günü atv'de yayınlanacak yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtım merak uyandırdı. Tanıtımda; Tuna o gece orada olduğunu ilk kez Nehir'e itiraf ederken o da "Serdar katil mi?" diye soruyor. Serdar'ın kaybolmasını araştıran Komiser Aytunç ise Serdar'ın arabasının orada bir kadının cesedinin bulunduğunu Nehir'e söylerken onun yüzüğünün ölen kadının kocasının yatak odasından çıktığını paylaşıyor. Nehir ise bütün sırlar ortaya döküldükçe kocasının yanı başında nasıl bu kadar değiştiğini görmemesinin şaşkınlığını yaşıyor. Tanıtımın finaline ise Nehir'in Serdar'ı öldürme şüphelisi olarak gözaltına alınması damga vururken Serdar'ın son sahnede görünmesi acaba "Serdar ortaya mı çıkıyor?" sorusunu akıllarda bırakıyor.