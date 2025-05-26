40 ülke birincilik için yarıştı

HAVALARIN ısınmasıyla hareketlenen Antalya, hafta sonu da ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Miss Aura International'ın 19. dünya finali Kemer'de gerçekleşti. Yarışmada, dünyanın farklı köşelerinden 40'tan fazla ülkenin temsilcisi bir araya geldi. Bu yılki tacı Filipinler'den Krishan Pauline Alerre giydi. Filipinler daha önce 2021'de Alexandra Faith Garcia aracılığıyla tacı kazanmıştı. Miss Aura International diğer en iyi 5 finalisti ise Romanya'dan Kira Andreea Stan, Çek Cumhuriyeti'nden Karin Bacilkova, Tayland'dan Ilin Nabsuk, Kırgızistan'dan Diami Almazbekova. Miss Peace Ambassador, Best in National Costume, Miss Intelligence gibi çeşitli özel ödüllerin de verildiği yarışmasının bu yılki serisinde, uluslararası kardeşlik ruhu vurgulandı. Yarışmaya tatilciler de büyük ilgi gösterdi.