43 yaşında moda tasarımı okuyor

Oyuncu Evrim Akın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kanalında televizyoncu ve yapımcı Uğur Kalabaş'ı ağırladı. Çay eşliğinde ev sohbeti gerçekleştiren ikili, magazindeki gelişmeleri masaya yatırdı. Yayın sırasında Kalabaş, Akın'ın üniversiteye başladığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Özel bir üniversitede Moda Tasarımı okuduğunu belirten 43 yaşındaki oyuncu, "Geç kalınmış bir şey yoktur. Önce kariyer yaptım sonra okul" diye konuştu. Akın, hayalleri arasında okulunu bitirip defile yapmak olduğunu ifade etti.