Hollywood yapımlarındaki rolleriyle tanınan Lance Broadway'in cansız bedeni, 17 Kasım Salı günü Dallas kentinde bulunan Love Field Havalimanı yakınlarındaki bir apartman kompleksinde bulundu. Yerel polis kaynakları, saat 18.40 sıralarında gelen acil yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
Dallas Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü ve kesin ölüm nedeninin detaylı otopsi incelemelerinin ardından ortaya çıkacağını bildirdi.
SON PAYLAŞIMINI YEĞENİ İÇİN YAPMIŞTI
Henüz 43 yaşında hayata veda eden oyuncunun sosyal medya hesabındaki son hareketi de yürek burktu. Broadway'in ölümünden 10 gün önce, 7 Kasım tarihinde Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımında futbol oynayan yeğeninin fotoğraflarına yer verdiği ve onun sahadaki tarzıyla ilgili esprili notlar düştüğü görüldü.
SPORCULUKTAN HOLLYWOOD'A UZANAN KARİYER
1983 yılında Teksas'ta dünyaya gelen Lance Broadway, profesyonel kariyerine beyzbol sahalarında adım attı. Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Chicago White Sox ve New York Mets formalarını terleten Broadway, aktif spor hayatını noktaladıktan sonra kamera önüne geçerek oyunculuğa yöneldi.
2013 yılında Gerard Butler ve Morgan Freeman'ın başrollerini üstlendiği "Olympus Has Fallen" filminde gizli servis ajanına hayat veren başarılı isim; ardından "Agents of S.H.I.E.L.D.", "Lucifer" ve "Colony" gibi dünyaca ünlü dizilerde izleyici karşısına çıktı.