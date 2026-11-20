Hollywood yapımlarındaki rolleriyle tanınan Lance Broadway'in cansız bedeni, 17 Kasım Salı günü Dallas kentinde bulunan Love Field Havalimanı yakınlarındaki bir apartman kompleksinde bulundu. Yerel polis kaynakları, saat 18.40 sıralarında gelen acil yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Dallas Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü ve kesin ölüm nedeninin detaylı otopsi incelemelerinin ardından ortaya çıkacağını bildirdi.