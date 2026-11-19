Dün filmin çekildiği köye gittiğimde bu benim için müthiş sarsıcı bir şeydi, bir dünyadan diğerine açılma anı gibiydi. Oradaki insanlarla filmi konuştuk, hepsi çok iyi hatırlıyordu. Filmi hala üst üste izliyorlarmış. Tabii ben çok zaman olduğu için unutmuştum ama onlar içindeki bütün oyuncuların, arkadaşlarımın isimlerini tek tek biliyorlardı.