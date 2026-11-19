Batman Sinema Derneği tarafından düzenlenen 'Bir Ömre Bedel Ustalara Saygı' programı kapsamında kente gelen ünlü oyuncular Meral Çetinkaya ve Nihal Menzil için ödül töreni düzenlendi.
Ünlü oyuncular Çetinkaya ve Menzil, Batman'a geldi. Batman Sinema Derneği tarafından düzenlenen 'Bir Ömre Bedel Ustalara Saygı' törenine katılan oyunculara ödül verildi.
''Dün bana büyük bir sürpriz yapıldı. 1979 yılında Hazal filminin çekildiği, zamanında Türkan Şoray'ın da ziyaret ettiği köye götürüldüm.
Aradan 47 yıl geçmiş, Batman'ın Gönüllü köyü bayağı değişmiş ve gelişmiş. Benim zamanımda çektiğimiz Hazal filmi setinde köyde elektrik yoktu. Vagonlarla ve tırlarla oraya jeneratör getirip çekim sırasında kullandık. Geceleri oradaki insanlar, benim şu anki şaşkınlığıma benzer bir şaşkınlıkla gece ışığı gördüler ve ilk kez ışıkla tanıştılar.
Dün filmin çekildiği köye gittiğimde bu benim için müthiş sarsıcı bir şeydi, bir dünyadan diğerine açılma anı gibiydi. Oradaki insanlarla filmi konuştuk, hepsi çok iyi hatırlıyordu. Filmi hala üst üste izliyorlarmış. Tabii ben çok zaman olduğu için unutmuştum ama onlar içindeki bütün oyuncuların, arkadaşlarımın isimlerini tek tek biliyorlardı.
Türkan Şoray'ın duyarlılığını ve bugüne kadar 'Türkan Sultan' kalmasının nedenlerini bir kez daha anladım, zamanında bu köyü ziyaret etmiş.