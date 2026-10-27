6 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bengü'den yıllar sonra gelen duygusal itiraf: "Evlilikte başarısız oldum"

"Evlilik. Koç burcu olduğum için başaramadığım bir şey olmamalı. Orada çok üzülüyorum. Biz evlendik, üç ay sonra Zeynep'e hamile kaldım. Her şey üst üste geldi. Ama çok sevdiğim biri, çocuklarımın babası... Her zaman saygı duyuyorum. Evlilikte daha başarılı olmayı isterdim, isterdik yani... Şu anda ikimiz de çok iyi anne-babayız. Çocuklarımızı çok güzel büyütüyoruz."