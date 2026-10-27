6 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bengü'den yıllar sonra gelen duygusal itiraf: "Evlilikte başarısız oldum"

Ünlü şarkıcı Bengü, özel hayatına ve geçmişteki evlilik sürecine dair merak edilenleri ilk kez bu kadar net dile getirdi.
"Evlilik. Koç burcu olduğum için başaramadığım bir şey olmamalı. Orada çok üzülüyorum. Biz evlendik, üç ay sonra Zeynep'e hamile kaldım. Her şey üst üste geldi. Ama çok sevdiğim biri, çocuklarımın babası... Her zaman saygı duyuyorum. Evlilikte daha başarılı olmayı isterdim, isterdik yani... Şu anda ikimiz de çok iyi anne-babayız. Çocuklarımızı çok güzel büyütüyoruz."
Hayatını tamamen sadeleştirdiğini ve çevresini daralttığını belirten ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rehberimde 15-20 kişi var. Boşandıktan sonra devamlı değiştirdim, evliliğimle alakası yok. Dedikodu ve laf taşımayı sevmiyorum. Hep sakindim ama şimdi daha çok öyleyim. Minik bir hayatım var. Çok fazla insanla zarar görmek istemiyorum. Kendimi korumam gerek."
BENGÜ KİMDİR?
1979 İzmir doğumlu olan Bengü, Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri olarak müzik kariyerine 2000'li yılların başında adım atmıştır.
"Gezegen", "Taktir Et", "Damı Dami", "Korkuyorum", "İki Melek" ve "Yaralı" gibi pek çok hit parça ile müzik listelerinde zirvede yer alan sanatçı, güçlü sesinin yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettirmektedir.
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen ve bu evlilikten Zeynep ile Selim adında iki çocuğu bulunan Bengü, altı yıllık evliliğini 2024 yılında tek celsede sonlandırmıştır.