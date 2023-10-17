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Giriş Tarihi: 17.10.2023 22:14 Son Güncelleme: 17.10.2023 22:14

60 yaşındaki Aydan Şener güzellik sırrını açıkladı!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. 60 yaşındaki Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlülerin başında geliyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. Ünlü oyuncu bir röportajında güzellik sırlarını anlattı. İşte Aydan Şener’in güzellik sırrı!

60 yaşındaki Aydan Şener güzellik sırrını açıkladı!

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, her döneme güzelliğiyle damga vuran isimlerin başında geliyor.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Yeşilçam'ın tescilli güzeli usta oyuncu Aydan Şener'in son hali ortalığı kasıp kavurdu. Ünlü oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor. Şimdilerde 'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan ünlü oyuncu, oldukça fit görüntüsüyle hala hayranlarının beğenisini kazanıyor.

GÜZELLİK SIRLARINI ANLATTI

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. Ünlü oyuncu bir röportajında güzellik sırlarını anlattı.

"KENDİME İYİ BAKARIM"

Aydan Şener, "Kendime iyi bakarım. Bütün gün güzellik salonlarında, estetik merkezlerine gitmek yerine günde 8 saat uyumaya ve beslenmeme çok dikkat ediyorum" dedi.

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60 yaşındaki Aydan Şener güzellik sırrını açıkladı!
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