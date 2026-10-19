61 yaşında yeniden gelin oluyor! Ünlü oyuncu devasa tektaşıyla nişanlandığını duyurdu!

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve model Elizabeth "Liz" Hurley, bir süredir birlikte olduğu ünlü müzisyen Billy Ray Cyrus ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
61 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki fotoğrafta parmağındaki devasa pırlanta yüzüğü göstererek nişanlandığını duyurdu.
Müjdeli haberin ardından dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus'ın 65 yaşındaki müzisyen babası Billy Ray Cyrus da sessiz kalmadı. Cyrus, kendi Instagram hesabında bir yüzük emojisi paylaşarak nişan haberini doğruladı.
FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK
İkilinin romantik hikayesi 2022 yapımı "Christmas in Paradise" filminin setine dayanıyor. Film setinde tanışıp arkadaş olan ikili, Şubat 2025'te yeniden bir araya gelmiş ve aynı yılın Paskalya döneminde ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.
Sürpriz birlikteliklerini gözlerden uzak ama emin adımlarla sürdüren çift, şimdi nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
GEÇMİŞ EVLİLİKLERİ VE AİLE HAYATLARI
Bu evlilik, 65 yaşındaki Billy Ray Cyrus için dördüncü nikah tecrübesi olacak. Amerikalı müzisyen ilk evliliğini 1986'dan 1991'e kadar Cindy Smith ile yaptı. Ardından 1993'ten 2023'e kadar Miley Cyrus'ın annesi Tish ile evli kaldı.
Aynı yıl Avustralyalı şarkıcı Firerose ile hayatını birleştiren Cyrus'ın bu evliliği ise sadece bir yıl sürdü. Müzisyenin önceki evliliklerinden toplam altı çocuğu bulunuyor.
Elizabeth Hurley ise daha önce sadece bir kez nikah masasına oturdu. 2007-2010 yılları arasında iş insanı Arun Nayar ile evli kalan güzel oyuncunun, merhum film yapımcısı Steve Bing ile olan ilişkisinden Damian adında bir oğlu var.