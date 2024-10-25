73 ülkeden 2.395 atlet Kapadokya’da yarıştı

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, geçen hafta büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Nevşehir Valiliği'nin de desteğiyle gerçekleşen 'Salomon Cappadocia Ultra Trail'e, 73 ülkeden 2 bin 395 atlet katıldı. Ürgüp merkezden start alan sporcular, doğa harikası coğrafyada koştu. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda yer alan patika koşucuları, kıyasıya bir mücadele verdi.Bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinlik binlerce sporcuyu ağırlarken organizasyonun 119K'lık parkuruna Türk sporcular damga vurdu. 119K'da erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda ise Beyza Güzel birinci oldu. Yarışta ayrıca 63K ve 38K'lık parkurlarda rekorlar kırıldı. Etkinlikte derece elde eden sporcular düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. Çocuk Koşusu ise 450 küçük sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Renkli anlara sahne olan çocuk koşusunun ardından çekiliş yapıldı ve 20 çocuğa bisiklet hediye edildi.119K'lık parkurda, yarışı 13:40:40'lık derecesiyle birinci sırada tamamlayan Beyza Güzel, yaptığı açıklamada, "Organizasyon çok güzeldi. Parkur çok keyifliydi. Kapadokya'nın coğrafyasını çok seviyorum. En uzun mesafeyi koşmak istedim ve çok keyifli geçti" dedi. 119K'lık parkurda erkeklerde 11:30:23'lük derece elde eden Oğuzhan Emre Singer ise "Yarışın başından sonuna kadar birinci gitmeye çalıştım. Yorucuydu, gittikçe de arkamdaki fark biraz kapanmaya başladı. Ama sonunda finişe birinci olarak varabildim. Emeklerimizin karşılığını almak çok güzel bir şey. 9 yıldır yarışıyorum aynı parkurda. 2 kere uzunda yarıştım. Burası çok değişik bir coğrafya. İnsanlar burada yarışmalı, gezmeli ve keyfini çıkarmalı" diye konuştu.