75 yıllık ömrüne en güzel türküleri sığdırdı

Yakalandığı zatürre sırasında iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan ve 52 gündür tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye sebep oldu. Söylediği "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz", "Şu Metrisin önü", "Aldırma gönül aldırma" gibi türkülerle gönüllere taht kuran Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram, , "Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar" mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi. Sanatçı için bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

FETÖ'YÜ REDDETMİŞTİ

Edip Akbayram, sanat hayatı boyunca sadece müziğiyle değil, duruşuyla da örnek bir kişilikti. 2000 yılında FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 25'inci yılı nedeniyle verdiği ödülü reddeden 11 sanatçıdan biriydi. Bu kararını "Sosyalist kimliğe sahip biri olarak, Amerika'dan konser vermem için teklifler gelmesine rağmen reddettim. Amerika faşist bir ülke. Orada yaşayan halkı tenzih ederek söylüyorum ama gerçek bu!" sözleriyle açıkladı.

'BU VATAN BİR TANE'

Akbayram'ın ölümünün ardından yıllar önce çekilen bir videosu binlerce kez yeniden paylaşıldı. Akbayram videoda, "Benim ülkem cennet, cennet bir ülkedeyiz. Bugün Paris'e gidin, yolda düşün ayağınız takılsın sizi hiç kimse kaldırmaz. Ancak ambulans gelir kaldırır. Doğunun en ilkel, en iptidai köyüne gidin bir kapıyı çalın, karnım aç deyin tek zenginliği bir hayvanıdır onu da keser tanrı misafiridir diye size yedirir. Böyle bir asil ülke, böyle bir asil halk dünyada yok. Bunu yaşadım ben. Bu cennet vatan dünyanın hiçbir yerinde yok" demişti.

'BABAMIZDI, BİR DEVİR KAPANDI'

Selda Bağcan: "Aldırma Gönül'ü en güzel okuyandı. Nur içinde yatsın."

Tarkan: "Çok değerli Edip Akbayram'ı da kaybettik. Yüreğinden kopup gelen o güzel sesi, içten ve mütevazı kişiliği ile hep hatırlanacak ve gönüllerde yaşamaya devam edecek. Ailesi, yakın ları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

Hüseyin Turan: "Çok umutluydum maalesef olmadı. Canım abim, güle güle seni çok özleyeceğiz, devrin daim olsun."

Ferhat Göçer: "Edip Akbayram'ı kaybettik. Melek kalpli bir üstadı kaybettik. Çok üzgünüm."

Sabahat Akkiraz: "Bir dost kaybetmek ne acı. Ah Edip abi ah. Yüreğimizi yaktın. Işıklarda uyu. Çok üzgünüm çok."

Yıldız Tilbe: "Edip Akbayram, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, ne düzgün adamdı. Yeri cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsın."

Sinan Özen: "Müziğimizin efsane ismi Edip Akbayram'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendine has sesi, yorumu ve duruşuyla kalplerimizde iz bıraktı.

Oktay Kaynarca: "Uğurlar olsun Edip ağabey. Mekanın cennet olsun."

Kubat: "Babamızdı, bir devir kapandı. Hepimizin başı sağ olsun."