8 yıl hapsi istenen Shakira’ya ödül yağdı

Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira, son dönemde vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelmişti. İspanya'da bir mahkeme, dünya yıldızı Shakira için 2018'de gelir ve servet vergisinde sahtecilik yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatmış ve şarkıcının 8 yıl hapsi istenmişti. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam Porto Riko'da düzenlenen Premios Juventud 2023 adlı ödül törenine katıldı. 46 yaşındaki şarkıcı, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ve 'En İyi Şarkı' başta olmak üzere törenden 8 ödülle ayrıldı.Hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen şarkıcı, törene Pique ile birlikteliğinden olan oğulları Sasha (8) ve Milan (10) ile katıldı. Shakira, başarısını oğullarıyla kutladı.