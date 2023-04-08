82 yaşındaki teyzeden evlilik duası aldı

Şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'GSB Hep Yanında' projesi kapsamında gerçekleştirdiği çadır kent ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'deki çadır kentlerini ziyaret eden Akçıl'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti.Ziyareti sırasında çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Akçıl, yanında getirdiği oyuncak ve çikolataları çocuklara dağıttı ve onlarla bol bol vakit geçirdi. Depremzede çocukların ısrarla konser yapmasını istediği Akçıl, "Yakın zamanda moral konserlerine başlıyorum" diyerek müjde verdi. Osmaniye'de beraber iftar yaptığı, 82 yaşındaki Rabia Teyze'nin hayırlı evlilik duası etmesi üzerine ise Akçıl, "İnşallah duanız yakında gerçeğe döner" dedi.