‘ABD kendi vatandaşını bile doyuramıyor’

Oyuncu Didem Uzel, eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 2012 yılında Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya taşınan oyuncunun, oradan aldığı aracı İstanbul'a getirdiği görüldü. Uzel, konuyla ilgili şunları söyledi: "New York'tan Miami'ye taşınmıştık. O zaman bu aracı yeni almıştım. Pandemide apar topar Türkiye'ye gelince, buraya gemiyle getirttik." Oyuncu, "Son dönemde bazı isimler yurt dışına çıkmayı tavsiye ediyor. Siz ABD'de yaşayan biri olarak bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok marifet zannediliyor değil mi? Yurt dışı kolay değil. Türkiye'den kaçıyorsunuz ama kaçmayın. Gerçekten belli bir noktadan sonra dönüp dolaşacağınız yer burası... Sahip çıkmanız gereken toprağınız var. Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor, orada ne yapacaklar? Hayaller güzel ama gerçekler var."