Haberler Günaydın Haberleri ABD'li oyuncu Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.3.2025 22:29

ABD'li oyuncu Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti

'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu' ve daha niceleri... Dünyaca ünlü oyuncu Richard Chamberlain'den acı haber geldi.

DHA
ABD’li oyuncu Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti

ABD'lİ oyuncu Richard Chamberlain'den acı haber bugün geldi. Ünlü oyuncu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

FELÇ SONRASI OLUŞAN KOMPLİKASYONLAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Chamberlain'in dün öğleden sonra Hawaii'de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

BİRÇOK DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI

ABD'li oyuncu Chemberlain, 'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu', 'Süleyman'ın Hazinesi, Dr. Kildare', 'Shogun' ve 'Gazap Kuşları' gibi film ve dizilerde rol aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li oyuncu Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz