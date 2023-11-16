ABD’li şarkıcıdan Filistin’e büyük destek

Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey'den geçtiğimiz günlerde bir Gazze paylaşımı geldi. Halsey, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımında, her ne kadar daha önce İsrail saldırıları altındaki Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi. Dünyada artan İslamofobi'ye dikkati çeken ünlü sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizdi.Öte yandan ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını da duyurdu.