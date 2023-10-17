Açıkhavada sırılsıklam Süperstar

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Yağmurlu havaya rağmen biletleri tükenen konserde sanatçıyı dinlemeye gelen hayranları keyif dolu bir akşam yaşadı. Şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Süperstar, Kolombiya ve Ukrayna'dan gelen dansçılarla açık havayı yıktı geçti.Pekkan konserinin ilerleyen dakikalarında sahneye Cem Adrian'ı davet etti. İkilinin, 'Sen Benim Şarkılarımsın' ve 'Sensiz Yıllarda' parçasına yaptıkları düet alkış yağmuruna tutuldu. Pekkan, Adrian'ın albümünde düet yapacaklarını da müjdeledi. Sanatçıyı izleyenler arasında Sedef İybar, Deniz Akkaya, Aynur Aydın gibi isimler de vardı.