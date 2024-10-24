Acımız büyük ama kararlılığımız daha büyük

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız ise yaralandı. Önceki gün saat 15.20 sularında 1'i kadın 3 teröristin TUSAŞ'ın nizamiye girişinde gerçekleştirdiği saldırıya sanat camiasının ünlü isimlerinden de lanet mesajları yağdı...Hadise, Ceylan, Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Ezgi Mola Bergüzar Korel, Sibel Can, Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Alişan gibi isimler "Teröre lanet olsun" diyerek şehitlerimize baş sağlığı mesajları yayınladı. Ceren Benderlioğlu ise sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "Maalesef ne yaşadığımızıyüzyıla ne de bu topraklara yakışmayan acı bir olay.Terör ve bölücülük bu ülkede çok fazla eve ateş düşürdü. Türkiye bölünmez bir bütündür. Dün bu elim olayda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dilerim." Murat Han ise "Biricik olduğumuzda hiçbir güç bizi yıkamaz. Acımız büyük ama kararlılığımız daha da büyük. Teröre boyun eğmeyeceğiz. Barış ve huzur için sonuna kadar dimdik ayakta duracağız" diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.