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Giriş Tarihi: 3.9.2024 18:00 Son Güncelleme: 3.9.2024 18:02

Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik sahne alacak!

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girecek. Dün düğün davetiyesi ortaya çıkarken bugün de düğün ile ilgili detaylar paylaşıldı. İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününden detaylar...

Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik sahne alacak!

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturuyor. Çift 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa 'evet' diyecek.

YILIN DÜĞÜNÜNDEN DETAYLAR GELMEYE BAŞLADI!

Yılın düğünüyle ilgili detaylar da gelmeye başladı. Gecede eğlence, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik'in DJ'yi &me ile gerçekleşecek.

Düğününe sosyal medya yasağı koyan Acun Ilıcalı, müzik seçimiyle herkesin eğlenmesini, telefonuyla meşgul olmasını istemediğini de ortaya koymuş oldu!

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Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik sahne alacak!
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