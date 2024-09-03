Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik sahne alacak!

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturuyor. Çift 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa 'evet' diyecek.

YILIN DÜĞÜNÜNDEN DETAYLAR GELMEYE BAŞLADI!

Yılın düğünüyle ilgili detaylar da gelmeye başladı. Gecede eğlence, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik'in DJ'yi &me ile gerçekleşecek.