‘Adresi Olmayan Ev’in Türkiye prömiyeri gerçekleşti

'Adresi Olmayan Ev' filmi, Danimarka ve Almanya'da düzenlenen prömiyerlerinden sonra Türkiye'de de İstanbul Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu. Atlas 1948'de gerçekleşen prömiyere film ekibi ve sinema severler katıldı. Gösterim öncesi filmin yönetmeni Hatice Aşkın ve oyuncuları Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat, Seren Fosforoğlu ve Ayşen İnci filmi anlattı. Hatice Aşkın, "Bu akşam filmimizi İstanbul'da sizlerle paylaşmak büyük mutluluk. Aynı anda Uzakdoğu'da da prömiyerimiz gerçekleşiyor. Bir hikâyenin farklı coğrafyalarda aynı anda yankı bulması, sinemanın en büyülü yanlarından biri" dedi.