‘Afife’nin hayat hikayesinde buluştular

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin yaşam hikayesi bu sezon sahnelerde yeniden hayat buldu. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar'ın beraber yaptığı 'Afife' oyunu, Zincirlikuyu'daki kültür sanat mekanında tiyatro severlerle buluştu. Oyunun prömiyerine Haldun Dormen, Serkan Keskin, Hatice Aslan, Hande Ataizi, Ayşegül Aldinç, Enis Arıkan, Nilperi Şahinkaya, Alina Boz, Selen Öztürk, Ecem Özkaya, Pelin Akil, Anıl Altan gibi birçok ünlü katıldı. Selin Cankı Ceylan'ın kaleme aldığı ve Demet Evgar'ın Afife'ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur gibi isimler yer alıyor.Oyunu izleyenler arasında Oya Başar da vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başar, "Ters köşe bir karakter oynamak istiyordum, tam da öyle bir projede yer alacağım galiba. 5 senedir aynı tiyatro oyununu oynuyorum zaten, bu sene ona da devam edeceğiz" dedi.