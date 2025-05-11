‘Ağırlık kaldırmaktan belimde iki fıtık oluştu’

Oyuncu Sevda Baş, İKSV kapsamında seyirciyle buluşan 'Atlet' filminin mutluluğunu gazetecilerle paylaştı. Baş, filmde halterci Hatice karakterine hayat verdiğini belirterek şunları söyledi: "Fiziksel bir değişime girmek ve bu senaryonun bir parçası olmak beni çok etkiledi. Çok fazla ağırlık kaldırdım, protein ve karbonhidratla beslendim. Kahvaltılarımda sadece yulaf lapası ve yumurta beyazı vardı. Açlıktan ağladığımı hatırlıyorum. Haftanın üç günü antrenörle çalıştım. Ağırlık kaldırmaktan iki fıtık oluştu."