‘Ahbap sorumluları faturada sahtekarlık yapmamızı istedi’

Ünlü manken Deniz Akkaya, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında sarf ettiği zehir zemberek sözlerine yenilerini ekledi. AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" demişti. Levent'i 'plastik kahraman' olarak adlandıran ünlü manken, mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını söylemişti. Deniz Akkaya'nın bu iddiaların ardından bir temizlik firması kendisine bir e-mail attı. Akkaya, Ahbap İstanbul sorumlusu 3 kişinin kendilerine gelerek faturada sahtekarlık talebinde bulunduğunu söyleyen firma yetkilisinin e-mail'ini paylaştı: "Deniz hanım merhaba! ...... firmasının sahibiyim. Ahbap'tan bize geldiler, İstanbul sorumlularıymış.Toplantıda arkadaşlarımla 300 dolar ton fiyatlı toz deterjan ürünüyle anlaşmışlar, Haluk Levent'le görüşmüşler. Satın almaları bizzat kendisi takip edip onaylıyormuş. Telefonu kapattıktan sonra faturanın Ahbap'a ton fiyatının 600 dolardan kesilmesi gerektiğini, masrafları olduğunu, açıktan bu parayı almaları gerektiğini söylemişler. Tabii ki kabul etmedik ve gönderdik. Olaya çalışma arkadaşlarımız şahittir. Gelen arkadaşların ismi İlhan, Kadir ve Levent. Soy isimlerini bilmiyoruz. Başımıza gelmese biz de inanmazdık belki. Bu iddialar doğruysa vah ki ne vah ülkemize! Gerçekleri ortaya çıkarmak için bir nebze faydamız olacaksa destek olmaya hazırız."Ünlümanken paylaşımlarına şöyle devam etti: "Dürüst ve bize evrak gönderen kişilere sosyal medyadan paralı askerler tarafından mobbing yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle mail adresime gönderdiğiniz tüm evrakları ve mağdurları gizli tutacağız, hepsini davada kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte tüm mağdurlarla mağdur eden kişi mahkeme salonunda karşılaşacak yani daha sürpriz sonlu bir şey olacak mahkemenin. Şovunu bu kadar yaptıysan olacaklara da katlanacaksın değil mi?"Akkaya, yaptığı paylaşımlarda bir anlatıcının videosunu yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını iç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından iç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi. Akkaya paylaşımında, "Anlatıcı 17 senedir milyon dolarların geri alınamadığından bahsediyor. Seslerini duyuramadıklarından bahsediyorlar, evlatlarının rızkı yenmiştir diyerek ölüm var, davamızdan dönmeyiz diyorlar. Haliyle 17 sene 17 saat içinde aşıldı. Dün ana haber saati alındı. İstedikleri olmuştu; 17 senedir ödenemeyen bu paranın ödenmesine vesile olduğumuz için pek tabii ki biz de sevindik. Bir de 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık inşaata olan borcu nasıl kapattınız onu da bir iliştirseniz de ben de bir hayıra imza attım diye şöyle keyifleneyim... Can Bey ödemeyi kişisel hesaptan mı yoksa vakıf hesabından mı aldı?" ifadelerini kullandı. Akkaya, paylaşımının devamında, "Paylaşmış olduğum şirketler ve iş adamlarının borçlarını öyle ya da böyle kapatmana çok sevindim. Ancak bunların arasında tek bir isim var ki, tek geçerim o da Nezahat Abla. Ablama takılan borç belki hepsinden az ama hepsinden adam çıktı! Hep derim adamlık pantolon giymekle olmuyor" dedi.Müzıkyapımcısı Burhan Aydemir'in eşi Bilim Aydemir, Haluk Levent'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:■ Ben de dolandırıldım. Bu iddia değil, bunu herkes biliyor. Bana kötülükleri oldu. Onun yüzünden icrayla boğuştum, itibarımı kaybettim. İş yerimin mülkiyeti tefecilerin eline geçti. Bakırköy Cezaevi'nde yattım. Senetlerimi çalmış, imzasını atmış, piyasaya dağıtmış. En son "Bu adamın patronu kim?" dedim ve Burhan Aydemir'e geldim. Sonra Burhan Aydemir'le tanıştım.■ Benim Kocaeli'de turizm belgeli bir işletmem vardı. Orada her hafta canlı müzik performansı olurdu. Haluk Levent orada sahne alırdı. İlk zamanlar gelip parasını alıp gidiyordu. Ama Haluk'un şöyle bir huyu vardır, havayı koklar, iş yerinin potansiyeline bakar, iş yerine gelen müşteriye bakar. Baktı güzel yer bana dedi ki "Ben sana sanatçı bağlayayım, burayı işlek güzel bir yer haline getirelim." O dönemde menajeri vardı yanında Ünal Acar. Paralar yatırdık. Söylediklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Bana uzlaşmak için de ulaşmadı. Organize bizi aldı. 6-7 gün çapraz sorguya girdik biz. Ben beraat ettim sonra. Çeklerle ilgili içeriye aldılar beni ama. Burhan Bey bu tarz konulara hiç girmedi. Cezaevinde kaldım sonra beni Burhan Aydemir cezaevinden çıkardı.■ Daha sonra dava etmedim, Burhan Aydemir "Ben bu işi hallederim" dedi. Araya uzun bir zaman girdi, öyle kaldı. O dönemde Haluk Levent'in parası yoktu. O dönem onun yüzünden birçok kişi öldü.Oğuzhan Durmaz ise şu iddialarda bulundu: "Haluk Levent, 'Ben geçmişteki borçlarımı ödedim' diyor. Nerede ödedin? Ben niye alamadım? Deniz Akkaya bunları paylaşınca Haluk Levent insanları tek tek aradı. borçlularını parayla susturuyor. Ben Deniz Akkaya'nın yanındayım."