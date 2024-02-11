‘Ahmet’in Türküsü’ 1 Mart’ta seyirciyle buluşacak

Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın vatana dönüş hikayesini beyazperdeye taşıyacak olan 'Ahmet'in Türküsü' filminin vizyon tarihi belli oldu. 1 Mart'ta seyirci ile buluşacak olan filmde Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan canlandıracak. Sanatçının hayatının dönüm noktalarını anlatacak olan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?','Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alacak. Nalçakan'a Ezgi Şenler'in eşlik ettiği, Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği film; Kaya'nın sanatıyla insanları nasıl etkilediğini ve toplumsal duyarlılığı nasıl şekillendirdiğini de gözler önüne serecek.