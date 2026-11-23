Ünlü şarkıcı Miley Cyrus bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Maxx Morando'yla evlendi. Ünlü çiftin, Palm Springs kentinde yer alan, efsanevi sanatçı Frank Sinatra'ya ait malikanede düzenlenen düğününde sadece aileleri ve az sayıda yakını yer aldı.

Miley'nin anne ve babası Billy Ray Cyrus ve Tish Cyrus da düğünde hazır bulundu. 2025'te Japonya tatilinde nişanlanan çifte, Billy Ray ile kısa süre önce nişanlanan Elizabeth Hurley ve Tish'in 2023 yılında evlendiği Dominic Purcell de eşlik etti.

Tish Cyrus'un üvey kızı Lily- Rose Purcell'in sosyal medyada paylaştığı gönderilerde, düğün menüsünün üzerinde çiftin isimlerinin baş harfleri olan "M + M" ve etkinliğin tarihi olan "20.11.2026" ibareleri vardı. Miley Cyrus, geçen ay Hollywood'daki performansı sırasında evlilik sinyalleri vermiş, 'Let's Get Married (Hadi Evlenelim) şarkısını söylemişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör