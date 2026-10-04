Aile Festivali’ne Kobal’dan tam not

Oyuncu Sinem Kobal, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'i ziyaret etti. Festival alanını gezip etkinliklere katılan Kobal, çocuklar ve aileler için hazırlanan program hakkında bilgi aldı. Aile temalı soruları da yanıtlayan oyuncu, farklı kuşakları bir araya getiren festival için "Çok beğendim" dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın düzenlediği festivalde atölyeler, söyleşiler, yarışmalar ve konserler yer alıyor. Çocuklarla ebeveynlerin birlikte katılabileceği etkinlikler sunan AileFest, 6 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör