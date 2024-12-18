Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı 'Akıldan Kalbe' filmi duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla 20 Aralık'ta vizyona giriyor. Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatmayı hedefliyor. Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' cuma günü sinema salonlarındaki yerini alıyor.Akıldan Kalbe' filminin galası önceki akşam Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Turkuvaz Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Sinehane ve Üs Yapım yöneticilerinin katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Gala gecesinde bir araya gelen film ekibi, gösterim öncesi duygularını dile getirdi.İnsanın en büyük savaşı aklın düşündüğü ile kalbin hissettiği arasında gerçekleşiyor. İnsan kalbiyle sevince bazen aklını kaybedebilir ya aklı kaybetmemek lazım, aklı yanına almak lazım. Biz bu işi kalbimizle yaptık. Kalbimizi evimiz bildik, işimizi kutsal bildik. Filmin genel net mesajı; pişman ol ama pişman ölme. Umarım izleyiciler de beğenir.Akıl bazen dur der, kalp git der, izin ver der. Kabaca bizim öykümüz bunu anlatıyor. Affetmek üzerine bir hikaye anlatıyoruz.Biz bir aile filmi yaptık. Bu aile, herkesin ailesinden, komşusundan, akrabasından olan bir aile. Her izleyen seyirci hikayenin bir ucundan tutacak ben öyle inanıyorum. Bizim için çok kıymetli bir proje oldu.Benim oynadığım karakter Lale de çok vicdanlı ve güçlü bir kadın. Özer hocayla karakteri farklı farklı açılardan çalışmak da bizi çok geliştirdi. Ona tekrar teşekkür ediyoruz.Bu kadar özel bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Hayatımın 'iyi ki'lerinden biriydi. Her anı benim için çok öğretici ve kıymetli oldu. Biz global bir sorunu dert ettik kendimize. Bütün dünyada kabul görebilecek bir konuyu işledik. Herkesi sinemalara bekliyoruz. Bir yandan aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan 'Akıldan Kalbe' filmi yarın izleyiciyle buluşacak.