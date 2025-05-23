atv'nin, Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan yeni dizisi 'Aile Saadeti' sete çıktı. Dizinin oyuncuları Buse Meral, Vildan Atasever, Esra Kızıldoğan ve Sibel Aytan çekimlere başladı. Keyifli bir şekilde çekimlere devam eden oyuncular, objektiflere klaketle poz verdi. Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda;

Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi güçlü isimler yer alıyor. Yakında izleyiciyle buluşacak olan 'Aile Saadeti'; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağları gibi konuları hem bolca duyguyla hem de kahkahalar eşliğinde ekrana getirecek.