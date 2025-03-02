‘Ailemle ilişkim eskisi gibi olur mu bilemem’

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve ardından apar topar operasyona alınmıştı. Sağlığına kavuştuktan sonra Bakü'de konser veren şarkıcı, İstanbul dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deniz, aile kriziyle ilgili sorulara "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var, zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum, buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım" diye karşılık verdi. Deniz, "Her şey eskisi gibi olur mu?" sorusu ise, "Bilmem, hayat" dedi.