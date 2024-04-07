Ailesi hep yanında

Takımı Eyüpspor'u 1.Lig'den Süper Lig'e taşıyan Arda Turan, dün yine sahadaydı. Altay maçı için Eyüp Stadyumu'na giden Arda'yı, ailesi yalnız bırakmadı.Stat girişinde eşi Aslıhan Turan Doğan, küçük oğlu Asil Aslan ve annesi Yüksel Hanım tarafından karşılanan Arda, üçünün sevgi gösterileri arasında soyunma odasına gitti.EYÜPSPOR-Altay maçı başlamadan hemen önce de Turan Ailesi hep birlikte stadyumdaki yerini aldı. Arda'nın eşi, küçük oğlu ve annesine, babası Adnan Turan, kardeşi Okan, yengesi Katre ile büyük oğlu Hamza Arda da katıldı. Tüm aile maçı hop oturup hop kalkarak büyük bir heyecan içinde izledi. Seyirciler arasında Mustafa Ceceli ve eşi de vardı.