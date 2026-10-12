Aileyle köyde hayat bir başka güzel

Ünlü oyuncular geçtiğimiz günlerde memleketlerinde özel anlar geçirdi. Çağatay Ulusoy, Bulgaristan'da yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bulgaristan göçmeni olan oyuncuya, anne ve babası da eşlik etti. Ailesinin doğduğu köye giden Ulusoy, kendisini görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Babasıyla köy meydanına giden oyuncu, herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ZEYTİN TOPLADI

Bursa İznik'te yaşayan Burcu Kara, köyünde zeytin hasadına başladı. Doğal hayatı çok sevdiğini belirten Kara, "Hem şehirli, hem köylüyüm. Her yere uyarım, doğduğumdan beri gördüğüm hayatı sürdürmeye çalışıyorum" dedi. Ailesiyle birlikte hasat sonrası paylaşım yapan Kara, "Zeytinleri kırma yapacağız, çok lezzetli oluyor" dedi. Oyuncu Burak Hakkı da annesinin yaşadığı Çanakkale'ye gitti. Annesi Gülsüm Hakkı ile 18 yıllık aile bahçelerine giren oyuncu, ceviz hasadı yaptı. Birlikte ağaçlara tırmanan ve olgunlaşmış cevizleri düşüren anne ve oğul, 2026 yılının ilk hasadıyla poz verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör