Ajda Pekkan ikinci gecesinde Harbiye’yi ayağa kaldırdı

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam ikinci kez Harbiye Açıkhava'da İstanbullularla bir araya geldi. Sonbahar konserleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı, serin havaya rağmen Harbiye'yi tıklım tıklım doldurdu.Sevenlerini 'Ah Ne Varsa' şarkısıyla selamlayan Pekkan, enerjisiyle kendine hayran bıraktı. Gecede Burak Kut da sahneye çıkarak seyirciye sürpriz yaptı. İkili birlikte 'Amigos Para Siermpre' şarkısında düet yaptı.Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen dev koroyla birlikte seslendiren Pekkan, sevenlerine müzik şöleni yaşattı. Konserini alkışlarla tamamlayan sanatçı, hayranlarının yoğun tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak final yaptı.