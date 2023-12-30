Sinan Akçıl’dan Aras Bulut İynemli’ye tarihi ayar!

SuudiArabistan'daki Süper Kupa finaline Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmamıştı. Bunun üzerine Aras Bulut İynemli, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde bir paylaşım yaptı. İynemli, geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı 'Atatürk' filmini Disney yayınlamazken tek bir kelime etmemişti.Sinan Akçıl da bu konuya değinerek oyuncuya cevap verdi: "Disney daha ağırını yaptı kardeşim zamanında bu ülkeye ama tek kelime duymadık hiçbir oyuncudan. Filmi yasaklandı mesela tüm dünyada yine sessizlik oldu. Ama o koskoca Disney, bu Arap! Şu anda trend olan şarkımdaki sözler çok uygun bu duruma; 'Günaydın, geç uyandın ama bitti."