Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı

ATV'nin sevilen dizisi'Kardeşlerim'deönceki akşamyine heyecandolu gelişmeleryaşandı. Dizi,yeni bölümündede hem ekranlardahem de sosyalmedyadaki başarısınısürdürmeye devametti. 108'inci bölümde;daha okulun ilk günündeAsiye ile tatsız bir şekildetanışan Ayaz onunlauğraşmaya başladı. Sarp,Ömer ile Asiye ve onlarıntayfasından uzak durmasıiçin uyarır ancak Ayaz,Asiye ile uğraşmayakararlıdır.Okulda sulardurulmaz BurakHoca'nın dönmesiiçin öğrencilerboykot başlatır.Olaya Akifde dahil oluncaŞevval 180derece dönerekBurak Hoca'yı geri alır.Oğulcan, Ayla'nın da yardımıile evde Elif'e inanılmazbir sürpriz yaparaksonunda gönlünü almayıbaşarır. Süreyya'nın nişanlanmasıAkif'i çok dertlendirir.Aşkını ilan etmekiçin kapısına dayanır.