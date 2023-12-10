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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı

Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı
ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 108'inci bölümde; daha okulun ilk gününde Asiye ile tatsız bir şekilde tanışan Ayaz onunla uğraşmaya başladı. Sarp, Ömer ile Asiye ve onların tayfasından uzak durması için uyarır ancak Ayaz, Asiye ile uğraşmaya kararlıdır. Okulda sular durulmaz Burak Hoca'nın dönmesi için öğrenciler boykot başlatır. Olaya Akif de dahil olunca Şevval 180 derece dönerek Burak Hoca'yı geri alır. Oğulcan, Ayla'nın da yardımı ile evde Elif'e inanılmaz bir sürpriz yaparak sonunda gönlünü almayı başarır. Süreyya'nın nişanlanması Akif'i çok dertlendirir. Aşkını ilan etmek için kapısına dayanır.
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Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı
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