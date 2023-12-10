Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı

ATV'nin sevilen dizisi
'Kardeşlerim'de
önceki akşam
yine heyecan
dolu gelişmeler
yaşandı. Dizi,
yeni bölümünde
de hem ekranlarda
hem de sosyal
medyadaki başarısını
sürdürmeye devam
etti. 108'inci bölümde;
daha okulun ilk gününde
Asiye ile tatsız bir şekilde
tanışan Ayaz onunla
uğraşmaya başladı. Sarp,
Ömer ile Asiye ve onların
tayfasından uzak durması
için uyarır ancak Ayaz,
Asiye ile uğraşmaya
kararlıdır.
Okulda sular
durulmaz Burak
Hoca'nın dönmesi
için öğrenciler
boykot başlatır.
Olaya Akif
de dahil olunca
Şevval 180
derece dönerek
Burak Hoca'yı geri alır.
Oğulcan, Ayla'nın da yardımı
ile evde Elif'e inanılmaz
bir sürpriz yaparak
sonunda gönlünü almayı
başarır. Süreyya'nın nişanlanması
Akif'i çok dertlendirir.
Aşkını ilan etmek
için kapısına dayanır.