Akif, Süreyya’nın oyununa geldi!

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 101. bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Berk, evi terk edip Tolgalarla yaşamaya başlar. Ayla'yı da Şengül teselli eder. Elif de ona destek olmaya çalışır. Okulda geri dönüşüm üzerine proje ödevi verilir. Herkes eşleşir. Lidya ve Sarp bunu Ömer ile Süsen'i ayırmak için fırsat bilirler. Süreyya ise yine Akif'i oyuna getirir. Yaman'a da Akif'e de yemek randevusu verir. Bu davete Nebahat'i de çağırır. İkisinin fena kavga ettiğini onlarını barıştırmak için bunu düzenlediğini ama onun geleceğinden Akif'in haberi olmadığını söyleyince Nebahat sinirlenir. Akif elinde çiçekle bu randevuya gelince ortalık karışır. Evdeki son eşyalarını almaya gelen Berk, Ayla'ya onu asla affetmeyeceğini söyler.