Akıldan Kalbe’ye Cannes’da büyük ilgi

Dünyanın dört bir yanından sinema sektörünün temsilcilerini bir araya getiren Cannes Film Festivali'nin Market Screenings bölümü kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Akıldan Kalbe filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı filmi Özer Feyzioğlu yönetiyor.

SEVGİNİN GÜCÜ

Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatan hikayesi ile beğeni topluyor. 'Akıldan Kalbe' filmi için Cannes Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Marché du Film çerçevesinde açılan Türkiye standında dünyadan farklı ülkelere satış görüşmeleri gerçekleştirildi.

'İLGİNÇ BİR YAPIM'

Filmle ilgili olarak Sinema Genel Müdürü Birol Güven, şu değerlendirmede bulundu: "Bana göre iyi film, bize daha çok soru sordurtan filmdir. Film cevap peşinde koşmaz, sadece sorular sordurur. Bu filmi daha önce izledim, gerçekten ilginç bir yapım. Belki yaşla da ilgisi vardır; eskiden başka sorular sorardım, başka empatiler kurardım. Ama insanın yaşı ilerledikçe empati biçimi de değişiyor." Gösterime, filmin başrol oyuncularından Kerem Alışık, yapımcı Süreyya Yaşar Önal, proje ortağı Burhan Gün ve Koray Genç katıldı. Farklı ülkelerden gelen izleyiciler de filmi ilgiyle izledi.