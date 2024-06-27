Akın akın geliyorlar

Ülkemizher yaz olduğu gibi bu yaz da dünyaca ünlü isimlerin en gözde destinasyonu olacak. Önümüzdeki günlerde yıldızlar, iş veya tatil amaçlı Türkiye'de olacak.Oscarlı oyuncu Adrien Brody, ABD-Türk ortak yapımı 'My Daughter's Friend' filminde başrol oynayacak. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek olan filmin seti, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda kurulacak. Filmin Türk yapımcı ortağını ise Galip Güner yapacak.Geçtiğimiz yıllarda defalarca ülkemize gelen ve film çeken Russell Crowe ile her yıl Bodrum'daki detoks merkezine gelen Naomi Campbell'ın da önümüzdeki günlerde ülkemize geleceği öğrenildi.30 milyon albüm satarak en büyük pop yıldızlarından biri olarak kabul edilen Seal ise 12 Ekim'de Harbiye'de konser verecek.