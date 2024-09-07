Akıncı, 21 Eylül’de Atv ve MinikaGO’da

Tamamen yerli yapım olan, 2D ve 3D animasyon teknikleriyle hazırlanan Akıncı, Türk tarihinden ilham alan hikayesi ve zengin karakter kadrosuyla çocukların ve gençlerin favorisi olmaya devam ediyor. Akıncı, iyiliğin sembolü olan kılıç ile kötülüğün temsilcisi zincirin arasındaki destansı mücadelesini ekrana taşıyor. Yeni sezonda tanıtılacak sürpriz karakterlerle birlikte rekabet artarken, aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri yine soluksuz bir macera bekliyor. Akıncı ve ekibi, Zincir ile verdikleri mücadeleye devam ederken, yeni ekipmanlar keşfederek kadim gelenekle ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Ammar Gündüz'ün yönetmenliğinde ve Harun Can'ın etkileyici seslendirmesiyle hayat bulan Akıncı, güçlü hikayesi ve özgün karakterleriyle, eylül ayında atv ve MinikaGO ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.