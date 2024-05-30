Deniz Akkaya’nın kızı gizlice ifade verdi

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den olan kızı A.Ö.'nün saldırısına uğradığını ve polisler tarafından kurtarıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A.Ö., gizlice İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.İfadesinin ardından Adli Tabiplik'e sevk edilen A.Ö. hakkında 15 yaşında olduğu ve işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Öte yandan Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.