Aklımda hep yağmur vardı

Yönetmenliğini Doğu Demirkol ve Burak Kuka'nın yaptığı 'Yaşam Koçu' filminin setine magazin muhabirleri baskın yaptı. Filmdeki magazin muhabirleri sahnesinin çekimlerini haber alan magazin gazetecileri, filmin aynı zamanda senaristi olan Doğu Demirkol'u ve Yağmur Tanrısevsin'i markaja aldı. Doğu Demirkol, "Yaşam Koçu, çok iddialı bir iş. Sahte bir yaşam koçunun bir şekilde popüler olması ve bundan nemalanarak bu hayatın içinde sürüklenmesi magazin muhabirlerini görmesiyle başlıyor. Filmin kırılma noktasını aslında siz oluşturuyorsunuz. Daha bu hikayeyi kağıda bile dökmeden önce aklımda Yağmur vardı. Başka alternatif düşünmedim" dedi. Yaşam koçu ve enerji uzmanlarını dolaşan Helin karakterine hayat veren Yağmur Tanrısevsin ise "Çok komik bir film oldu. Komedi filmi ama bir o kadar da derinliği var. Doğu'yla çalışmak çok keyifli" diye konuştu. Film, 12 Ocak 2024'te sinemaseverlerle buluşacak.