Akran zorbalığının nedeni zengin babalar

Başrollerini Belçim Bilgin ve Onur Tuna'nın paylaştığı 'Bağlantı Hatası' filminin çekimleri bitti. Jenerasyonlar arası fark ve akran zorbalığını anlatan filmle ilgili oyuncular konuştu. Oyuncular, ebeveynlerin davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğini söylediler.ONUR Tuna "Bence akran zorbalığı konusunda da ebeveynlerin suçu var. Çocuklar statülerini, babalarının güçleri ve maddi durumlarıyla oluşturuyor. 30 tane zengin çocuğu bir araya gelip durumu olmayan ailenin çocuklarını dışlayabiliyor" diye konuştu.