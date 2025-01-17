Aksiyon oyuncusu Qissi ‘Dayı 2’ için İstanbul’da

Efsanevi 'Kickboxer' serisindeki 'Tong Po' karakteriyle aksiyon sinemasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Michel Qissi, 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' için çekimlere katılmak üzere İstanbul'a geldi. 'Kan Sporu', 'Kana Kan', 'Aslan Yürek'teki dövüş sahneleriyle de hafızalara kazınan Qissi, filmde Dayı karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar ile karşı karşıya gelecek. Yoğun bir hazırlık süreci sonrası çekimleri 6 hafta süren ve ekim ayında tamamlanan film, 6 Şubat'ta Avrupa'da 9 ülkede, 7 Şubat'ta ise Türkiye'de vizyona girecek.