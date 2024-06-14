Alan atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 2. Bölümüyle ekranlara geliyor. 20 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde 85 yarışmacı ve 85 kategori var. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Alan Hakkında

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor. Bu yarışma sadece bir bilgi değil aynı zamanda strateji yarışması. Ne bildiğin kadar rakip olarak kimi seçtiğin de önemli.

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, Reytingleri alt üst eden bir oyun, Zamana karşı bir bilgi mücadelesi Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 20 Haziran Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!