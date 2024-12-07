Alan mutlu satan mutlu

SAKİLER önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Muhabirlerin Kenan Doğulu'nun Sakiler'e şarkı vermesiyle ilgili sorularını yanıtlayan grup "Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor' adıyla hazırladığımız bu proje bizi çok mutlu ediyor. Projeyi bize Kenan Abi sundu. Bize kendi şarkılarını emanet ederek bu eserleri yeni nesillere ulaştırmamıza vesile oldu" açıklamasını yaptılar. Sanatçıların sahne fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili sorulara ise grup "Alan mutlu, satan mutluysa bize bir şey demek düşmez. Biz o konulara hiç girmeyelim, halimizden memnunuz" şeklinde cevap verdi.