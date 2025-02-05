Alan’ın itirazı reddedildi

Güzellik uzmanı Sevim Alan hakkında, salon işleten Nuray ve Alkan Yıldız çiftine yönelik kişisel verilerini yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. İddiaya göre Alan, çiftin ev adresini, kimlik bilgilerini yaklaşık 4 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabında yayınladı.

Yıldız çifti, Alan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak" suçundan Alan'ın 4 yıla kadar hapsini istedi. Yapılan yargılama sonucu Alan 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. İtirazda bulunan Alan hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın yerinde olduğuna dikkat çekerek itirazı reddetti.