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Giriş Tarihi: 6.2.2025

Alan’ın itirazı reddedildi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Alan’ın itirazı reddedildi

Güzellik uzmanı Sevim Alan hakkında, salon işleten Nuray ve Alkan Yıldız çiftine yönelik kişisel verilerini yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. İddiaya göre Alan, çiftin ev adresini, kimlik bilgilerini yaklaşık 4 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabında yayınladı.

Yıldız çifti, Alan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak" suçundan Alan'ın 4 yıla kadar hapsini istedi. Yapılan yargılama sonucu Alan 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. İtirazda bulunan Alan hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın yerinde olduğuna dikkat çekerek itirazı reddetti.

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Alan’ın itirazı reddedildi
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