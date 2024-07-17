Albüm satışları patladı

İngiltere'de 20 yıl sonra ilk kez plak, CD ve kaset gibi fiziksel albüm satışları arttı. Taylor Swift, Billie Eilish ve Dua Lipa fiziksel albümleri en iyi satış yapan sanatçılar arasında yer alırken, vinil kopyalar popülerliğini korumaya devam ediyor. Official Charts Company ve BPI'ın yeni istatistikleri, 2024'ün ilk yarısında İngiltere'de 8 milyon 44 bin 760 adet satılan CD, plak ve kaset gibi fiziksel müzik albümü satışlarında yüzde 3.2'lik bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu, 2004 yılında dijital müzik platformlarının patlamasından bu yana fiziki albüm satışlarının ilk kez yükseldiğine işaret ediyor.