‘Aldatmak’ kadrosuna yeni isimler eklendi

atv'nin, 'Aldatmak' dizisi, izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan ilk sezonunun ardından yeni sezon için hazırlıkları tamamladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender,Yusuf Çim, Caner Şahin, Aras Aydın, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken ve Nursel Köse'nin yer aldığı diziye ikinci sezonda sürpriz isimler eklendi. Başarılı oyuncu Berkay Ateş, 'Mualla'nın yeğeni 'Kahraman'a hayat verirken,İlayda Çevik, 'Sezai'nin yıllardır konuşmadığı kızı 'İpek', Alize Gördüm ise 'Tarık'ın yeğeni 'Azra' olarak izleyici karşısına çıkacak. Hikayeye dahil olan yeni karakterlerle güç savaşlarının seyri değişecek. Büyük sürprizlerin yer aldığı 'Aldatmak', ikinci sezonuyla yakında atv ekranlarında olacak.