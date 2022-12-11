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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Aldatmak ve Yalnız Kurt’a çok özel ödül

Aldatmak ve Yalnız Kurt’a çok özel ödül
ATV dizileri, önceki gün düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde onore edildi. Bomonti'deki bir otelde yapılan törende Yalnız Kurt dizisinin başarılı oyuncusu Jessica May, 'En İyi Yabancı Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. "Yabancı olsam da ben de artık Türk'üm" diyerek salondan büyük alkış alan May, "Yapımcımız Osman Sınav ile yönetmenimiz Çağatay Tosun'a teşekkür ediyorum" dedi. 'Aldatmak' dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı. Saraçoğlu, "ABD'den sonra en çok dizi ihracatı yapan ülke Türkiye. Bu, çok güzel bir başarı örneği" diye konuştu.
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Aldatmak ve Yalnız Kurt’a çok özel ödül
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