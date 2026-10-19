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Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:19 Son Güncelleme: 19.10.2026 10:22

Alevler tüm evini sarmıştı! Oyuncu Aras Bulut İynemli lüks villasını tamamen yeniledi!

Ahşap saunada başlayan ve ana binanın dış cephesini saran yangın felaketinin ardından Aras Bulut İynemli radikal bir karar aldı. Sarıyer'deki lüks evini baştan aşağı yenilemek için harekete geçen başarılı oyuncunun 4 aylık dönüşüm süreci tamamlandı.

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Alevler tüm evini sarmıştı! Oyuncu Aras Bulut İynemli lüks villasını tamamen yeniledi!
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Sarıyer'deki 4 katlı villasında talihsiz bir yangın felaketi geçiren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, evinin izlerini silmek için düğmeye bastı.

Bahçedeki ahşap saunada başlayan ve kısa sürede ana binanın dış cephesi ile çatısını saran alevlerin ardından başarılı oyuncu, lüks konutunda ikinci kez tadilat başlattı.

Dış cephesinden iç mekanına kadar baştan aşağı yenilenen ve 4 ay süren hummalı çalışmanın ardından İynemli'nin lüks evi yepyeni bir görünüme kavuştu.

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İKİNCİ KEZ TADİLATA SOKTU: EVİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; 17 Ağustos 2024'te yaşanan talihsiz yangında, saunadan yükselen alevler villanın dış cephesine ve çatısına ciddi zarar vermişti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evini eski haline getirmek isteyen İynemli, kabusun izlerini tamamen sildi.

Dört ay süren yenileme sürecinde hem iç dekorasyon hem de dış mimari baştan sona elden geçirildi. Ünlü oyuncunun villasını adeta sıfırladığı ve hummalı çalışma için adeta servet döktüğü konuşuluyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aras Bulut İynemli, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde eğitim almıştır.

Kariyerine reklam filmleriyle adım atan İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Mete Akarsu" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Ardından Muhteşem Yüzyıl, İçerde, Çukur ve Deha gibi reyting rekorları kıran dizilerde başrol oynamıştır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Alevler tüm evini sarmıştı! Oyuncu Aras Bulut İynemli lüks villasını tamamen yeniledi!
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